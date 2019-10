Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gurtverstoß führt zu Haftbefehl und Btm-Fund

Darmstadt (ots)

Am Samstag, (12.10) gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A672 / Rheinstraße am Stadteingang Darmstadt einen Pkw, BMW aus dem Kreis Bergstraße, dessen Insassen nicht angeschnallt waren. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass ein 20 jähriger Mitfahrer zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Person wurde dem Haftrichter vorgeführt, der die Verbringung in die Justizvollzugsanstalt anordnete.

Ebenfalls konnten bei einer 19 jährigen Mitfahrerin Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen diese Person wurde ein Verfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.

Berichterstatter: POK Jörg Hartweck, PASt Südhessen

Burkhard Benkelberg, PHK und Polizeiführer vom Dienst

