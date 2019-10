Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit verletzter Person am 12.10.2019, 09:19 Uhr

Rüsselsheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person kam es am 12.10.2019 gegen 09:19 Uhr im Kreisel des Industriegebiets Mönchhof (ehemalige B43) in Rüsselsheim. Ein 54jähriger Kelsterbacher und seine 52jährige Frau befuhren mit ihrem PKW die ehemalige B43 aus Kelsterbach kommend in Richtung Rüsselsheim. Im Kreisel zum Industriegebiet Mönchhof fuhr unvermittelt ein aus dem Industriegebiet kommender Kleintransporter in den Kreisel ein und dem PKW in die Beifahrerseite. Dabei wurde die Beifahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Kleintransporters, ein 33jähriger Mann aus Mittenaar und der Fahrer des PKW blieben unverletzt. Allerdings entstand an dem PKW Porsche vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt.

