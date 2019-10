Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: geparkter Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Groß-Gerau (ots)

Am Fr. 11.10.19 gg. 08:30 wurde ein silberfarbener VW Golf durch die Fahrerin in der Nordendstraße in Groß-Gerau ggü. der dortigen Zahnarztpraxis abgestellt. Als die Dame etwa 1 Std. später wieder zu ihrem Fzg. zurückkehrte, fiel ihr sofort eine große Delle im Bereich des linken vorderen Kotflügels nahe der Fahrertür auf. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 EURO geschätzt.

Der unbekannte Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Ruf-Nr. 06152/175-0 entgegen.

