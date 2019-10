Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Autos im Visier von Kriminellen/Zeugen gesucht

Ein in der Hedwig-Dohm-Straße geparkter VW sowie ein in der Jakob-Hess-Straße abgestellter BMW, gerieten in der Nacht zum Freitag (11.10.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter öffneten beide Fahrzeuge auf bislang nicht bekannte Weise und ließen anschließend aus dem VW eine Sonnenbrille und aus dem BMW eine Geldbörse samt Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

