POL-DA: Groß-Umstadt: 70-jährige Brigitte Späth vermisst

Polizei sucht mit Bildern nach der Vermissten

Groß-Umstadt (ots)

Die Polizei in Dieburg sucht derzeit nach der 70-jährigen Brigitte Späth, geborene Frese. Frau Späth wird seit Donnerstagmorgen (10.10) vermisst und wurde zuletzt gegen 9 Uhr in der Kreisklinik Groß-Umstadt gesehen. Die Vermisste ist etwa 1,56 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hat grau-blonde, schulterlange Haare, die sie meist zu einem Zopf zusammengebunden hat. Zudem könnte sie eine dunkle Hornbrille tragen sowie mit einer olivgrünen, dünnen Jacke bekleidet sein. Die 70-Jährige gilt als eher introvertiert und ist dringend auf Medikamente angewiesen. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0, die Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt (06151/969-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

