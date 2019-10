Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gelber Porsche "WAK-P27 (H)" gestohlen

Darmstadt (ots)

Von einem Parkplatz am Steubenplatz entwendeten bislang unbekannte Täter einen gelben Porsche 911. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren 10.000 Euro flüchteten die Autodiebe anschließend unerkannt. Zuletzt war das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "WAK-P27 (H)" versehen. Hinweise zu dieser Tat oder dem Verbleib des Porsches können unter der Rufnummer 06151/969-0 an die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt mitgeteilt werden.

