Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Brautmodengeschäft/Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Viernheim (ots)

In ein Brautmodengeschäft in der Heidelberger Straße, verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag (11.10.), gegen 1.45 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zutritt.

Als sie in das Gebäude einstiegen, lösten sie die Alarmanlage aus und traten daraufhin unverrichteter Dinge, ohne Beute, sofort den Rückzug an. Eine polizeiliche Fahndung nach den Täter verlief bislang ergebnislos.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

