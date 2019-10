Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hochwertige Laborgeräte gestohlen

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag (10.10.) angezeigt wurde, sollen bislang unbekannte Täter hochwertige Laborgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro von der Physikabteilung der Universität in der Schlossgartenstraße gestohlen haben. Wie die Diebe in der Tatzeit zwischen Dienstagnachmittag (01.10.) und Mittwochmorgen (02.10.) in die Räumlichkeiten gelangen konnten, ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben könnten. Hinweise zu dieser Tat, dem Verbleib des Diebesguts sowie auf ein mögliches Fahrzeug, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe City entgegen (06151/969-0).

