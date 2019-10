Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Autowerkstatt

Lampertheim (ots)

Eine Scheibe eingeschlagen, um in eine Werkstatt in der Gaußstraße einzudringen, haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag (10.10.).

Die ungebetenen Besucher durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und ließen hierbei anschließend eine Kasse samt Bargeld mitgehen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0.

