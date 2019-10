Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor mit Anhänger

Reichelsheim/Ober-Kainsbach (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019 gegen 14:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Reichelsheimer PKW-Fahrer die Landesstraße 3260 von Ober-Kainsbach in Richtung Bundesstraße 47. Ortsausgang geriet der Pkw auf der regennassen Fahrbahn aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr, wo dieser gegen einen entgegenkommenden Traktor mit Anhänger prallte. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Traktor nach rechts in den Straßengraben abgewiesen, wo er mitsamt Anhänger umkippte. Hierbei wurde nach ersten Feststellungen der 63-jährige Fahrer des Traktors, sowie die 15-jährige Beifahrerin des Pkw, beide ebenfalls aus Reichelsheim, leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Alle Beteiligten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen und am Anhänger entstanden jeweils Totalschäden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die L 3260 für ca. dreieinhalb Stunden bis 18:10 Uhr voll gesperrt werden. Da aus dem Traktor ca. 40 Liter Hydrauliköl ausgelaufen und so ins Erdreich gelangt waren, wurde die Untere Wasserbehörde hiervon in Kenntnis gesetzt und war mit einem Mitarbeiter vor Ort. Die FFW Reichelsheim war mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften zwecks Absperrung, Sicherung und Hilfeleistungen an der Unfallstelle. Ebenso waren drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

