Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallgeschädigter gesucht

Groß-Rohrheim (ots)

Am Donnerstag, dem 10.10.19 befuhr gg. 08:10 Uhr der Fahrer eines Mercedes die Rheinstraße in Richtung Klein-Rohrheim, als er zwischen der Raiffeisenbank und der BFT-Tankstelle mit seinem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel eines in diesem Bereich geparkten Pkw hängen blieb. Bis der Unfallverursacher zur Unfallstelle zurückkam, war der geschädigte Pkw bereits weggefahren. Die Halterin bzw. der Halter des geschädigten Pkw oder Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206 - 94400 in Verbindung zu setzen.

