POL-DA: Biblis: Bäckerei im Visier von Kriminellen

Biblis (ots)

Mit einem Gullydeckel warfen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (10.10.) die Scheibe einer Bäckerei in der Berliner Straße ein, nachdem sie mit ihren Hebelversuchen an zwei Türen zunächst gescheitert waren.

Die Kriminellen erbeuteten anschließend 150 Euro. Der durch das rabiate Vorgehen verursachte Schaden ist ungleich höher. Die Ermittler gehen von rund 5000 Euro aus.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0.

