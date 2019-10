Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Radlader im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Fürth (ots)

Einen an einer Baustelle in der Steinbruchstraße, zwischen Erlenbach und Seidenbach, abgestellten gelben Radlader der Marke Wacker Neuson WL 50, entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (06.10) auf bislang nicht bekannte Weise. Der Radlader hat einen Wert von rund 20.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Baufahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

