Nachdem am Donnerstagmorgen (10.10, wir haben berichtet) Diebe in eine Gaststätte in Groß-Umstadt eingebrochen sind, kam es nur wenige Stunden später in der Lengfelder Bismarckstraße zu einem Einbruchsversuch in eine Pizzeria. Hierbei versuchten die Täter gegen kurz vor 4 Uhr die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Daraufhin brachen sie den Versuch ab und flüchteten unerkannt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg prüfen derzeit einen möglichen Zusammenhang mit der Tat in Groß-Umstadt. Zeugen, die Hinweise auf die Tat selbst, die Täter oder ein mögliches Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich zu melden (06071/9656-0).

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4397697

