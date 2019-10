Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Mähroboter aus Routine gerissen

Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Mörlenbach (ots)

Routiniert zog ein Mähroboter auf einer Rasen-Demofläche eines Geschäfts in der Weinheimer Straße seine Runden. Doch in der Nacht zum Montag (06.-07.10) störten bislang unbekannte Diebe diese Routine und entwendeten den etwa 3000 Euro teuren Helfer, wie der Polizei am Donnerstag (10.10) mitgeteilt wurde. Bei dem fleißigen Helfer soll es sich um einen Rasenmähroboter der Marke Viking handeln. Wegen des Diebstahls haben die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Heppenheim die Arbeit aufgenommen und bitten Zeugen sich zu melden (06252/706-0).

