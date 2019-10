Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Kassentablet aus Gaststätte gestohlen

Groß-Umstadt (ots)

Eine Gaststätte in der der Hans-Böckler-Straße geriet am Donnerstagmorgen (10.10) in den Fokus von Einbrechern. Innerhalb von 15 Minuten brachen die Täter die Eingangstür zur Gaststätte auf und entwendeten aus dieser ein neuwertiges Kassentablet. Gegen kurz nach 2 Uhr flüchteten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt. Der dabei entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise zu dieser Tat oder dem Verbleib des Tablets, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegen (06071/9656-0).

