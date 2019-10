Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe stehlen Pfandflaschen im Wert von über 250 Euro

Darmstadt (ots)

Auf Leergut im Wert von über 250 Euro haben es am frühen Donnerstagmorgen (10.10) Diebe abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen beschädigten die Täter in der Zeit zwischen Mitternacht und kurz nach 1 Uhr ein Rollgittertor eines Supermarktes in der Kasinostraße. Anschließend flüchteten die Pfanddiebe mit insgesamt vier großen Plastiksäcken, in denen sich die Pfandflaschen befanden, unerkannt. Die Ermittler des 1. Polizeireviers in Darmstadt gehen derzeit davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein geeignetes Fahrzeug verwendet haben könnten. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe City zu melden (06151/969-0).

