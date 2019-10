Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autos aufgebrochen

Wer hat Beobachtungen gemacht?

Viernheim (ots)

Auf der Suche nach Wertsachen und Autoteilen wurden in der Nacht zum Donnerstag (10.10.) zwei Autos aufgebrochen.

Aus einem schwarzen BMW der 5er-Serie wurde Geld sowie die komplette Tacho-Konsole entwendet. Der Wagen stand zur Tatzeit "Am Kapellenberg". Im Berliner Ring blieb es bei der Sachbeschädigung an einem schwarzen Mercedes. Um in die Autos zu gelangen, schlugen die Täter jeweils die Dreiecksscheiben ein. Der Gesamtschaden an den Autos ist mindestens 2000 Euro hoch.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bei der Polizei in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

