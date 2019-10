Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Baustelle zwei Mal aufgesucht

Polizei ermittelt nach Kabeldiebstahl

Höchst (ots)

Gleich an zwei Tagen sind Diebe auf einer Baustelle in der Straße "Am See" aufgetaucht, um Strom- und Kupferkabel im Gesamtwert von etwa 500 Euro zu stehlen.

Die Taten wurden jeweils nach Beendigung der Arbeiten ab dem späten Nachmittag verübt. Die Diebstähle selbst wurde an den Folgetagen, Dienstagmorgen (8.10.) und Mittwochmorgen (9.10) entdeckt.

Die Täter überwanden das mit Gitter abgesteckte Gelände, gegenüber einem Pflegeheim. Im Rohbau schnitten sie die von den Decken herunterhängenden, teils einbetonierten Stromkabel ab oder rissen mit roher Gewalt die eingeputzten Kabelstränge aus den Wänden.

Die Ermittler (DEG) der Polizei in Höchst hoffen, zu den Taten Hinweise von Zeugen zu erhalten. Diese können sich auch unter der Rufnummer 06163 / 9410 telefonisch melden.

