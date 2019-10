Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zu nah vorbeigefahren

Geschädigter BMW-Fahrer gesucht

Heppenheim (ots)

Ein roter Renaultfahrer hat am Dienstag (8.10.) den Abstand zu einem geparkten Auto falsch eingeschätzt und beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel touchiert. Bevor die Personalien ausgetauscht werden konnten, war der geschädigte Fahrer eines weißen BMW bereits weitergefahren. Der Unfall hat sich gegen 16.50 Uhr in der Ernst-Schneider-Straße, im Bereich der Straße "In der Krone" vor einem Döner-Imbiss ereignet.

Der geschädigte BMW-Fahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 7060.

