POL-GG: Sachbeschädigung an einem Bagger

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht vom 07.10.2019 auf den 08.10.2019 (16:30 Uhr bis 07:30 Uhr) wurde eine Scheibe eines Baggers eingeschlagen, welcher aufgrund von Bauarbeiten auf dem Schulhof der Wilhelm-Arnoul-Schule in der Waldstraße 96 in Walldorf stand.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter, welche mit der Sachbeschädigung in Verbindung gebracht werden können, bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, unter der Telefonnummer 06105-4006-0.

