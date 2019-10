Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Auto gerät in Brand

Ursache noch unklar

Dieburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache fing am Mittwochvormittag (09.10), gegen kurz nach 11 Uhr, ein Auto zu berennen an. Das Fahrzeug befand sich auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Leer", als der Brand sich allem Anschein nach im Bereich des Motorraums entwickelte. Die Feuerwehr aus Dieburg konnte die Flammen nur kurze Zeit später löschen. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein weiteres Fahrzeug, welches nebendran stand, wurden ebenfalls leicht beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

