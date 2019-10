Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Mit aufgebrochenem Toyota auf Tour

Polizei bittet um Hinweise

Höchst (ots)

Ein schwarzer Toyota, Typ IQ, wurde mehrere Tage von Unbekannten gefahren, bis er am Dienstag (8.10.) einem Passanten in der Straße "In der Aue" mit eingeschlagener Scheibe auffiel.

Wie die Polizei im Nachhinein ermitteln konnte, wurde der Wagen gestohlen, ohne das es bemerkt wurde. Für eine Urlaubsreise war der Toyota am 29. September am Bahnhof in Höchst abgestellt worden. Autodiebe klauten zwischenzeitlich den Wagen mit Erbacher Zulassung und ließen ihn in der Sackgasse, die parallel zur Bundesstraße 426 verläuft, zurück.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach. Telefon: 06062 / 9530

