POL-DA: Odenwaldkreis/ Bad König/ Erbach: Mit Paketen 284 Euro ergaunert

Warnmeldung der Polizei

Odenwaldkreis (ots)

Im Odenwaldkreis sind in kurzen Abständen zwei Betrugsfälle angezeigt worden, in denen die Täter vorgaben, Geschäftskollegen der Angerufenen zu sein. Mit der Bitte, für ein zu erwartendes Paket in Vorlage zu treten, wurden mit der neuen Masche 284 Euro ergaunert.

Am letzten Freitagmittag (4.10.) wurde so ein Nagelstudio in Bad König und am Montagmittag (7.10.) ein Restaurant in Erbach, betrogen.

Der falsche Geschäftsinhaber von benachbarten und zur Tatzeit geschlossen Läden, bat, wegen Terminkollisionen, seine angeblichen Kollegen um Hilfe. Die Kosten der angenommenen Pakete wollte der Anrufer bei Abholung zurückerstatten. Nachdem die Geschäftsleute den Boten bezahlt hatten, blieben sie auf den Paketen, die leere Briefumschläge beinhalteten, sitzen.

Der Paketbote in Bad König wurde als sehr großer und schlanker Mann beschrieben. Das Alter wurde zwischen 50 und 60 Jahre geschätzt. Der Mann hat kurze dunkel braune Haare und war zur Tatzeit, zwischen 14.40 Uhr und 15.15 Uhr, mit einer blauen Jeanshose sowie einer khaki-grünen Sweatjacke bekleidet.

Wer Hinweise zu ihm geben kann, wendet sich bitte an das Betrugskommissariat (K 23). Telefonisch sind die Ermittler unter 06062 / 9530 zu erreichen.

Um Betrügern nicht auf dem Leim zu gehen, lehnen Sie kategorisch die Annahme von Paketsendungen, insbesondere die, die mit Kosten verbunden sind, ab.

