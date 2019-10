Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Weiterstadt (ots)

Wegen gleich mehrerer Farbschmierereien hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. In der Nacht zum Dienstag (07.-08.10) besprühten bislang unbekannte Täter Hauswände eines Jugendzentrums sowie eines Hauses in der Arheilger Straße. Auch die Hauswand sowie ein Rolltor einer Firma im Eschenweg geriet in den Fokus der Vandalen. Mit schwarzer Sprühfarbe hinterließen die Täter Hakenkreuze und verursachten dadurch einen Schaden, der nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro umfasst. Die Kriminalpolizei (ZK10) in Darmstadt prüft auch den Hintergrund dieser Tat und hat wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06151/969-0).

