Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Autoscheiben eingeschlagen und Beute gemacht

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Nachdem ein Auto in der Arheilger Maulbeerallee und ein weiteres Auto in der Darmstädter Ludwigshöhenstraße am Dienstagnachmittag (08.10) in das Visier von Kriminellen gerieten, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei beiden Fahrzeugen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um an ihre Beute zu gelangen. Innerhalb einer Viertelstunde erbeuteten die Diebe aus dem in Darmstadt geparkten Auto einen Rucksack mit einem Laptop sowie einem Mobiltelefon. Gegen 14.20 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Etwa zweieinhalb Stunden nach dieser Tat erbeuteten die Täter innerhalb von 30 Minuten aus dem Auto in Arheilgen einen weiteren Rucksack mit einem Portemonnaie. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittler der Kommissariats 21-22 in Darmstadt prüfen derzeit, ob es zwischen diesen beiden Taten einen Zusammenhang gibt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden (06151/969-0).

