Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Straßensperre nach Verkehrsunfall

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am Mittwoch dem 09.10.2019 gegen 01:55 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die B426 von Mühltal kommend in Fahrtrichtung Darmstadt. Dieser fuhr vermutlich mit einer der Witterung nicht angepassten Geschwindigkeit, sodass dessen Anhänger kurz vor der Kreuzung Mühltalstraße, Eberstadt, in einer Rechtskurve nach links umkippte und auf der Gegenfahrbahn entlang rutschte. Durch den Verkehrsunfall kamen keine anderen Verkehrsteilnehmer zu Schaden, jedoch musste die Fahrbahn bis 05:17 Uhr komplett gesperrt werden und der 12 Tonnen schwere Lkw mit einem Kran geborgen werden.

