Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Viano und Sprinter im Wert von 50.000 Euro gestohlen

Polizei bittet um Hinweise

Reinheim (ots)

Nach dem Diebstahl von zwei Mercedes-Nutzfahrzeugen des Typs Viano und Sprinter hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Nacht zum Samstag (4. - 5.10.) schlugen die Täter in den Ortsteilen Spachbrücken und Ueberau zu. In der Kantstraße parkte der weiße Mercedes Viano mit dem amtlichen Kennzeichen HP-KK 321, während der weiße Sprinter, DI-RK 41, in der vier Kilometer entfernten Eichendorffstraße abgestellt war. Die Autos haben einen Gesamtwert von etwa 50.000 Euro.

Wer Hinweise zu den Taten, insbesondere zu den aktuellen Standorten der Nutzfahrzeuge geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Darmstadt. Telefon: 06151 / 9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell