Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbrecherduo mit blauen Hebeleisen gesucht

Bensheim (ots)

Zwei Kriminelle wurden beim Einbruch in einen Imbiss am Montag (7.10.) in der Straße "An der Hartbrücke" von Videokameras gefilmt. Für den Diebstahl der schwarzen Registrierkasse und der Suche nach weiterem Bargeld ließen sich die Ganoven außergewöhnlich viel Zeit. Nach vierzig Minuten verschwand das Duo wieder in der Dunkelheit.

Mit einem blauen Hebeleisen brachen die Täter gegen 4.55 Uhr die Eingangstür des Imbisses auf. Während der Ausführung versteckten sich die Täter immer wieder, als Autos den Bereich passierten. Während ein Täter den Gastraum durchsuchte, blieb der zweite auf der Straße zurück, um Schmiere zu stehen.

Das Duo ist zwischen 14 und 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Beide trugen Sportschuhe und waren mit gefütterten Kapuzenjacke, eine Kapuze hatte Fellbesatz, bekleidet.

Wer Hinweise zu dem Einbruch und dem Täterduo geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler (DEG) in Bensheim. Telefon: 0621 / 84680.

