Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Auto fährt gegen Hauswand

Unfallzeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Die Polizei in Ober-Ramstadt hat wegen eines Verkehrsunfalls in der Bahnhofstraße die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 19-jähriger Autofahrer am frühen Dienstagmorgen (08.10) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und gegen eine Hauswand gefahren sein. Der Unfall ereignete sich gegen 0.40 Uhr im Kurvenbereich, in Höhe der Einmündung zur Hügelstraße. Das Auto erlitt dabei einen Totalschaden. Beim Eintreffen der Streife waren mehrere Personen am Unfallort, die wiederum verschiedene Angaben zum Unfallfahrer machten. Augenscheinliche Verletzungen wies von den Personen nur der 19-Jährige auf, der wiederum eine ärztliche Behandlung ablehnte. Ein Atemalkoholtest bei dem Verletztem ergab einen Wert von über 1 Promille. Er musste die Beamten mit zur Wache begleiten, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ein. Zum Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten der Polizeistation Ober-Ramstadt nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer sowie des Unfallhergangs geben können (06154/6330-0).

