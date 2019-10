Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit gestohlenem Motorroller vor Polizei geflüchtet/14-Jähriger festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Robert-Bunsen-Straße abgestellter Motorroller geriet in der Nacht zum Dienstag (08.10.) offenbar in das Visier eines 14 Jahre alten Jungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand überwand der Tatverdächtige das Lenkerschloss und fuhr anschließend mit dem motorisierten Zweirad los.

Gegen 3.15 Uhr fiel der 14-Jährige mit dem Roller in der Darmstädter Straße einer Polizeistreife auf. Er trug keinen Schutzhelm. Die Anhaltezeichen der Ordnungshüter missachtete der junge Mann, gab zunächst Gas und setzte seine Flucht schlussendlich zu Fuß fort. Die Streifenbeamten konnten ihn aber anschließend im Rahmen der Fahndung in der Uranstraße vorläufig festnehmen. Der gestohlene Motorroller wurde sichergestellt.

Der 14-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Eltern übergeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

