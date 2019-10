Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Lichtscheue Einbrecher?

Dieburg (ots)

Verdächtige Geräusche an der Hauseingangstür ließen am frühen Montagmorgen (07.10) die Bewohnerin eines Haues in der Straße "Auf dem Frongrund" hellhörig werden. Bei der anschließenden Nachschau gegen 1 Uhr war jedoch niemand zu sehen. Allein ein geringer Schaden im Bereich des Türschlosses lies darauf schließen, dass Einbrecher versucht haben müssen in das Haus einzudringen. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass das eingeschaltete Licht die Eindringlinge aufgeschreckt haben könnte. Zeugen, die gegen Mitternacht in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei K21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell