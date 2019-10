Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rüsselsheim (ots)

Am 07.10.2019,gegen 15.00 Uhr ereignete sich in der Alten Poststraße in Rüsselsheim ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer wartete mit seinem PKW und beabsichtigte in eine frei werdende Parklücke zu fahren. Ein anderer Verkehrsteilnehmer überholte den wartenden PKW und kollidierte beim Wiedereinordnen mit diesem. Es kam aufgrund der Kollision zu einem Sachschaden von 1.500 Euro an beiden beteiligten PKW.

Der Vorfall wurde von mindestens zwei männlichen Zeugen beobachtet, die in unmittelbarer Nähe in einem Cafe saßen. Die beiden Männer und eventuell weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Pst. Rüsselsheim unter 06142-696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

1. Dienstgruppenleiter



Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell