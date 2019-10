Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: 17-jährigen Dieb im Restaurant erwischt

Groß-Umstadt (ots)

Seit Samstagabend (05.10) muss sich ein 17-Jähriger wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten. Der junge Mann steht im Verdacht, dass er mit mindestens einem weiteren Täter eine Jacke sowie eine EC-Karte aus einem Restaurant in der Georg-August-Zinn-Straße stehlen wollte. Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Streife der Polizeistation Dieburg den 17-jährigen Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle festnehmen. Sein Komplize sei vor dem Eintreffen der Streife in Richtung der Kreuzung Georg-August-Zinn-Straße, Ecke Realschulstraße geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Für den 17-jährigen Jugendlichen endete die Nacht auf der Wache.

Bei dem flüchtigen Täter soll es sich um einen etwa 1,85 Meter großen Mann mit einem hellbraunen Hautteint und hellbraunen Haaren gehandelt haben.

Die Ermittler des Kommissariats 35 in Darmstadt schließen derzeit auch nicht aus, dass noch ein dritter Täter involviert sein könnte. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können (6151/969-0).

