POL-DA: Rimbach: Kriminelle steigen in fünf Wohnungen ein

Zeugen dringend gesucht

Rimbach (ots)

Kriminelle suchten sich am Freitag (4.10) gleich mehrere Häuser aus, um in insgesamt fünf Wohnungen einzusteigen. Betroffen sind drei Häuser in der Waldstraße und ein Haus mit zwei Wohnungen in der Guntherstraße. Erbeutet wurden Sparbücher, Schmuck und Geld im Wert von mindestens 10.000 Euro. Hinzu kommt der Sachschaden an den Häusern.

In der Tatzeit, in den Abendstunden zwischen 19.45 Uhr und 22.30 Uhr, schlugen die Täter Glasscheiben ein oder stiegen durch aufgebrochene Fenster. In allen Fällen waren die Bewohner nicht zu Hause.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) geht von mindestens zwei Tätern aus, die in krimineller Absicht von Haus zu Haus gezogen sind. Möglicherweise sind die Fremden anderen Anwohnern oder Passanten aufgefallen und können wichtige Hinweise geben. Telefonisch sind die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06252 / 7060 zu erreichen.

