Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Geld und Schmuck erbeutet

Einbrecher hebeln Fenster auf

Pfungstadt (ots)

Schmuck und Geld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro erbeuteten Einbrecher am Freitag (04.10) aus einem Haus in der Pestalozzistraße. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 21.20 Uhr hebelten die Eindringlinge ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 900 Euro. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt. Das Kommissariat 21-22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Einbruchs. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell