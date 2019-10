Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Radfahrer von Auto angefahren und verletzt/Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Biebesheim (ots)

Ein 33 Jahre alter Radfahrer befuhr am Freitag (04.10.), gegen 13.40 Uhr, die Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhofstraße, als er von einem bislang unbekannten Auto, das in gleicher Richtung unterwegs war, touchiert wurde. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell