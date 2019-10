Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Von der Straße geklaut

Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl (349-WJL)

Erbach (ots)

Im Laufe des Freitags (4.10.) wurde vom Gehweg der Gebrüder-Grimm-Straße ein Motorroller der Marke Keewag in der Farbe Orange gestohlen. Der Roller, der mit dem Lenkradschloss gesichert war, hat einen Wert von 1200 Euro. An ihm war zuletzt das Versicherungskennzeichen in Grün, 349-WJL, angebracht.

Die Ermittlungen zu dem Fall hat die Polizei in Erbach (DEG) übernommen. Wer Hinweise geben kann, wendet sich telefonisch an die Rufnummer 06062 / 9530.

