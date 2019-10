Polizeipräsidium Südhessen

Ein schwarzer Honda CR-V wurde zwischen Freitag (04.10.), 17 Uhr und Samstag (05.10.), 8 Uhr in der Heidelberger Straße angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte das geparkte Auto am linken hinteren Stoßfänger bis zur vorderen Stoßstange. Der Sachschaden am Honda beläuft sich auf mindestens 2500 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Erbach melden. Telefon: 06062 / 9530.

Berichterstatter: Polizeikommissar-Anwärter Schirdewan, PSt. Erbach.

