POL-HP: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kollidierte ein 34jähriger aus Biblis am 06.10.19 um 19:37 Uhr auf der B44 von Biblis nach Gernsheim mit der Verkehrsinsel des Kreisels zur K 41. Durch den Aufprall wurde der allein im Fahrzeug befindliche Unfallverursacher schwer verletzt und ins Klinikum nach Mannheim gebracht. Auf Grund der Fahrzeugbergung und Straßenreinigung war die B44 in Höhe Groß-Rohrheim bis 23:00 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Ersten Einschätzungen zufolge dürfte der entstandene Sachschaden mehrere Zehntausend Euro betragen.

