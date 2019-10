Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an rotem Kleinbus

Darmstadt (ots)

Darmstadt - In der Nacht von Samstag, den 05.10.2019 auf Sonntag, den 06.10.2019 kam es in der Kirschenallee zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand geparkten, roten Kleinbus. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte dabei auf bisher unbekannte Art und Weise den linken Außenspiegel. Die Polizei sucht nun Zeugen, oder Personen, die in diesem Zusammenhang zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder einen Hinweis auf Personen geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Tel.: 06151/969 3610. Sachbearbeiter Olmert,PK

