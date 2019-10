Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung Nr. 3810286 - Schreinerei brennt

Fürth/Odw., OT Krumbach (ots)

Der am Samstag (05.10.2019) gegen 23:30 Uhr in einer Schreinerei im Fürther Ortsteil Krumbach entdeckte Brand konnte mittlerweile durch die eingesetzten Feuerwehren Fürth mit Ortsteilen und Lindenfels gelöscht werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Von den Flammen betroffen waren drei Gebäude der Schreinerei. Nach erster Einschätzung liegt der Sachschaden bei mehreren hunderttausend Euro. Die Bundesstraße 460 bleibt wegen Nachlöscharbeiten im Bereich der Einsatzstelle noch für mindestens zwei Stunden (Stand 02:00 Uhr) gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig (z.B. über die Bundesstraße 38 - Reichelsheim - Landesstraße 3105 und umgekehrt) zu umfahren. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit ersten Ergebnissen ist erst in der kommenden Woche zu rechnen. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, Polizeipräsidium Südhessen, PvD, Tel.:06151/969-3030

