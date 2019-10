Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Krimineller schlägt Haustür mit Blumentopf ein

Lampertheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (03.10.), gegen 2.20 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt auf ein Grundstück in der Ernst-Ludwig-Straße. Zunächst durchwühlte der ungebetene Besucher dort ein unverschlossenes, im Hof abgestelltes Auto und entwendete eine Sonnenbrille aus dem Fahrzeuginnenraum.

Anschließend schlug er mit einem schweren Blumentopf gegen die Eingangstür des Wohnhauses und öffnete sie hierdurch gewaltsam. Durch den Lärm wurden die Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam. Er suchte daraufhin sofort das Weite. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang ohne Ergebnis.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

