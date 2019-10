POL-DA: Griesheim: Baumaterial bei Verdächtigem sichergestellt/Polizei sucht Eigentümer

Polizeipräsidium Südhessen

In der Nacht zum vergangenen Freitag (27.09.), gegen 1.45 Uhr, bemerkten Zeugen den Schein einer Taschenlampe in einem Rohbau in der Oberndorfer Straße und alarmierten die Polizei.

Die Ordnungshüter stoppten anschließend einen 32 Jahre alten Mann, der gerade mit seinem Auto von der Baustelle wegfuhr. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten neun Säcke Fliesenkleber und eine Dichtungsfolie und stellten die Baumaterialien zunächst sicher. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest 0,84 Promille an. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Bislang konnte die Polizei die sichergestellten Gegenstände keiner Straftat zuordnen. Aus dem Rohbau stammen sie jedoch nicht. Die Ermittler wenden sich daher nun mit zwei Fotos an die Öffentlichkeit und fragen: Wo sind in jüngster Vergangenheit neun Säcke des auf dem Bild abgebildeten Fliesenklebers sowie eine solche Dichtungsfolie abhanden gekommen?

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155/8385-0.

