Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Firmenfahrzeuge aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Eppertshausen (ots)

Auf verschiedene Werkzeuge hatten es Diebe in der Nacht zum Freitag (04.10.2019) abgesehen. Die Kriminellen brachen zwei Firmenfahrzeuge, die auf einem Anwesen in der Jahnstraße geparkt waren, auf und entwendeten daraus Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro, darunter ein Nivelliergerät, ein Bohrschrauber, Schleifwerkzeuge und eine Fräsmaschine. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen zu den Werkzeugdieben übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell