Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Brennender Altkleidercontainer schnell gelöscht

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (03.10.2019) gegen 05.50 Uhr hatte in der Richer Straße auf einem Parkplatz ein Altkleidercontainer gebrannt. Ein Passant hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Diese hatte den Brand schnell gelöscht. Größerer Schaden ist nicht entstanden. In dem Container befanden sich nur wenige Kleider. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Brandermittler des Kommissariats 10 haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Beamten gehen von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

