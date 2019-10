Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Nicht zum Ziel gelangt

Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Darmstadt (ots)

Während sich die Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kirnbergerstraße im Urlaub befanden, hatten Einbrecher versucht, in diese zu gelangen. Unbemerkt schafften es die Kriminellen, an der Tür zu hebeln. Hierbei beschädigten sie die Tür massiv, gelangten allerdings nicht in die Wohnräume. Die Bewohner bemerkten den Einbruchsversuch bei ihrer Rückkehr am Donnerstagnachmittag (03.10.2019). Die Tatzeit lag in den letzten sieben Tagen. Der an der Tür angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können (06151 / 969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell