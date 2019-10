Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt

Richen: Platt und zerkratzt

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Zerkratzt und mit platten Reifen hat eine Autofahrerin am frühen Donnerstagmorgen (03.10.2019) ihr Fahrzeug vorgefunden. Bislang unbekannte Täter hatten bei dem schwarzen Ford Fiesta an allen vier Reifen die Luft herausgelassen und an dem Auto an mehreren Stellen Kratzer hinterlassen. Das betroffene Fahrzeug war zur Tatzeit, zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr, im Schubertweg geparkt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000,- Euro. Die Ermittler der Polizeistation Dieburg haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 bei den Beamten zu melden.

