Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Falsche" Polizeibeamte erbeuten 100.000 Euro/Kriminalpolizei warnt erneut eindringlich vor Betrugsmasche

Rüsselsheim (ots)

Am Montag (30.09.), gegen 17.00 Uhr, hat ein Anwohner der Feuerbachstraße Unbekannten 100.000 Euro übergeben. Der Mann legte das aus einem Bankschließfach geholte Geld vor die Wohnungstür, wo es von den Kriminellen "abgeholt" wurde.

Mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" hatte der Senior zuvor wiederholt Anrufe von den unbekannten Tätern bekommen, die sich als Polizisten aus Frankfurt ausgaben. Im Rahmen der Telefongespräche suggerierten die Kriminellen dem Mann, dass es sich bei seinem im Schließfach aufbewahrten Geld um Falschgeld handele und er es daher der Polizei übergeben müsse. Das Betrugskommissariat K 23 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut vor dieser Masche gewarnt. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte nur aufgrund eines Anrufs! Die Polizei fragt sie am Telefon nie zu ihren finanziellen Hintergründen aus. Sollten Sie sich unsicher sein, dann verständigen Sie uns umgehend über den Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell