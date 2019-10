Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht am Bahnhof in Gustavsburg

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Dienstag (01.10.) zwischen 11 und 23 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen silberfarbenen Hyundai, welcher am Bahnhof in Gustavsburg abgestellt war. Es wurde ein Schaden von etwa 2000 Euro verursacht. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

